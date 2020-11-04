Ангела Меркель "внимательно следит" за выборами в США

Канцлер Германии Ангела Меркель, а также все члены правительства следят за избирательным процессом в США.

Напомним, в США 3 ноября прошли президентские выборы. Сейчас происходит подсчёт голосов.