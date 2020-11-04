Канцлер Германии Ангела Меркель, а также все члены правительства следят за избирательным процессом в США.
Напомним, в США 3 ноября прошли президентские выборы. Сейчас происходит подсчёт голосов.
"Федеральный канцлер внимательно следит за событиями в США. На заседании кабинета министров тема кратко затрагивались, министр иностранных дел проинформировал своих коллег об актуальной ситуации", — сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...