Магазины в США готовятся к возможным беспорядкам после выборов

Владельцы многих магазинов и предприятий в крупных городах США, включая Вашингтон и Нью-Йорк, принимают меры предосторожности перед возможными массовыми беспорядками и протестами после объявления результатов президентских выборов, которые проходят в стране сегодня, 3 ноября.

От возможных актов вандализма и грабежей они защищают стекла витрин своих помещений фанерой.

Что известно о ходе выборов

Предварительные результаты досрочного голосования пока не в пользу президента Трампа:

большинство из тех, кто уже проголосовал - демократы

их 46,8% против 29,7% республиканцев, хотя информация о политической принадлежности избирателей предоставлена не всеми штатами.

Напомним, что дополнительны меры безопасности предприняты и для охраны Белого дома.

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