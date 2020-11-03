Магазины в США готовятся к возможным беспорядкам после выборов

Владельцы многих магазинов и предприятий в крупных городах США, включая Вашингтон и Нью-Йорк, принимают меры предосторожности перед возможными массовыми беспорядками и протестами после объявления результатов президентских выборов, которые проходят в стране сегодня, 3 ноября.
От возможных актов вандализма и грабежей они защищают стекла витрин своих помещений фанерой.
Предварительные результаты досрочного голосования пока не в пользу президента Трампа:
большинство из тех, кто уже проголосовал - демократы
Напомним, что дополнительны меры безопасности предприняты и для охраны Белого дома.
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Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.