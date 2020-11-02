Кто будет лидером американского майдана

Движение BLM, а белые — не имеют значения? Как эта вакханалия в США отразилась на выборной кампании? А также — экономический кризис, коронавирус, международная обстановка… Почему российское руководство — за Трампа? Что ему может помочь победить? Почему ни один кандидат уже хочет не признавать итоги выборов? К чему это может привести?

Соберутся ли местные майданчики и штатные майданы в глобальный соединённый американский майдаун? На все эти и многие другие вопросы ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Читайте начало интервью:

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— Владимир Сергеевич, движение "Чёрные жизни важны", конечно, вакханалия — просто фашизм какой-то. Как вы считаете?

— Да, это уже давно стало большой угрозой для всех. Люди очень боятся беспорядков. Во время выборов они могут усилиться и привести к массовым убийствам, поджогам, мародерству и так далее. Многие стараются уехать куда-то в более безопасные места.

И кстати, сегодня в Америке процветает строительство бомбоубежищ. Цена довольно интересная: от 6 000 до 30 000 долларов за квадратный метр.

— Ничего себе!

— Да. Показывается абсолютно шикарная по нашим понятиям квартира, но под землей. Сайт только одной такой фирмы уже посетило 6 000 000 человек. Раньше люди боялись ядерной войны, падения метеора, конца света. Сегодня на первый план вышли беспорядки и коронавирусная пандемия. Предлагаются убежища и в аренду.

— Если примут пакет стимулирования до выборов, будет ли у Трампа больше шансов для победы?

— Это — очень важный момент. На этом сейчас Трамп играет. Называется разная цена — от 500 миллиардов до триллиона. Но Трамп сказал, что подпишет его после 3 ноября.

То есть: проголосуете за — получите ваши выплаты и так далее. Да, это — покупка голосов совершенно внаглую, Трамп на этом играет. Для значительной части населения это — существенно. Как она себя поведет — сказать сложно.

Хотя это и осуществляется как двухпартийная мера, но все-таки первое и последнее слово сейчас за Трампом. Он через свой Twitter это сказал. А его читают порядка 90 миллионов человек. — Вот подарок от Трампа. В условиях экономического кризиса это может сработать.

Но коронавирусная эпидемия может подействовать расхолаживающе на явку. Ведь сходить на избирательный участок, значит, увеличить шансы получить коронавирус.

— Среди наших зрителей больше тех, кто симпатизирует Трампу, хотя есть и поддерживающие Байдена. Собственно говоря, нам-то что в этой дуэли? Для России это что-то значит?

— На сегодняшний день политическое руководство страны свой выбор сделало. — Мы хотим иметь дело с Трампом и это связано со всей той перипетией по продлению СНВ-3, которая на канале "Правда. Ру" серьезно обсуждалась.

Российская власть совершенно четко поддерживает Трампа, хотя можно было занять и другую позицию. В конце концов договор истекает в начале февраля. Байден якобы обещал его продлить.

— А почему, по-вашему, мы руку протянули Трампу? Чем он лучше Байдена?

— Насколько я понимаю, с ним не просто не сложились отношения, Байден действительно сделал несколько заявлений, смысл которых состоит в том, что как только он придет к власти, он покончит с режимом Путина. Это — совершенно точно. Насколько я понимаю, у них не сложились личные отношения.

Лет 10 назад Байден приезжал в Москву и уговаривал его не выставлять свою кандидатуру на пост президента, даже предложил ему пост председателя Международного Олимпийского комитета. Байден не скрывает своей неприязни к российскому президенту.

Элиты — против Трампа

Действительно сегодня все ложатся на рельсы, но не пускают Трампа. Все знают — второй срок. Он уже и так многое прошел, он и импичмент прошел. Его осталось только убить. Это — сейчас, когда Трамп работал на свое переизбрание. А считается, что во второй срок президент работает на свое место в истории.

Посмотрите, с какой резкостью Трамп развернулся в отношении СНВ-3: то он говорил, что не пойдет, а то вот — на тебе, пойдет. Может опять резко что-то переменить…

Но на сегодня ситуация выглядит таким образом, что Трамп может очень резко развернуть курс американской политики. Она будет в основном, может быть, прежней, но у него есть идея-фикс — поладить с Россией. Он даже в последнее время не стал раскручивать скандалы.

— С Навальным?

— С Навальным — раз. Что Москва проплачивает убийства американских военнослужащих, тоже не раскручивает. С Белоруссией — тоже, сбросил вроде бы на Помпео и НАТО. А что касается Байдена — тут хоть сейчас на коня и сражаться.

Есть еще проблема ЛГБТ-сообщества. Ну помешан Байден на этой проблеме, в отличие от Трампа, который сторонник традиционной ценности. Если победит Байден, то завтра наше отношение к ЛГБТ-сообществу может быть чуть ли не центральной проблемой российско-американских отношений.

Кстати, в 2013 году при Керри Госдеп уже тащил этот вопрос на первый план. Просто помешала Сирия, помешала Украина и так далее, поэтому было не до этого.

— Вывод такой, что вся теория, вся практика говорит о том, что Трампу не победить. Однако есть моменты, которые могут помочь победить: настрой белого избирателя и власть пока у него.

— И его — Верховный суд и комиссия по выборщикам. Если они будут решать эту проблему, то тут может Трамп прокалиброваться. Ни одна из сторон выборов уже не хочет признавать. Поэтому, кстати, майдан может затянуться.

Вот 20 января, скорее всего, уже будет ясно, кто. А может возникнуть ситуация: ни один, ни другой. Большой-большой американский майдан.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев