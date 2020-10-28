Эксперт: беспорядки в США могут начаться прямо в ходе выборов

Беспорядки, вызванные выборами в США, могут начаться не только после оглашения итогов, но и непосредственно во время голосования. С такой информацией выступили корреспонденты новостной службы CNN.

Эксперты Министерства внутренней безопасности США, по данным корреспондентов, уже готовят команды на случай погромов и беспорядков: они набраны из таможенников и пограничников.

"Сама выборная система США весьма специфическая и "скользкая" при подсчете голосов, учитывая также многомиллиардные расходы на предвыборную гонку, позволяют участвовать в борьбе только двум партиям, что само по себе не является демократичным", — рассказывает латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш.

Таким образом, для многих людей понимание того, что их голос "весит" меньше и не так сильно влияет на выборы, может оказаться неприятным сюрпризом. При этом у Трампа есть преимущество в Верховном суде, который будет решать судьбу выборов в случае проблем, что не добавляет системе баланса.