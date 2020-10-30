Walmart изъял огнестрельное оружие и боеприпасы из магазинов в США

Walmart, крупнейшая в мире розничная сеть, торгующая оружием, сняла свой товар с полок магазинов в США.

Как пояснила пресс-служба компании, сделано это, "чтобы защитить своих клиентов и сотрудников на фоне беспорядков, вспыхнувших в Филадельфии на этой неделе".

Розничный конгломерат, который продает огнестрельное оружие примерно в половине из более чем 5 тысяч магазинов на территории США, уточнил, что оружие и боеприпасы будут по-прежнему доступны по запросу.

"На данный момент компания не знает, когда она вернет товар на полки, потому что впереди - президентские выборы в США", - написано в пресс-релизе.

Напомним, такая же мера была предпринята сетью в июне, когда Walmart отозвал огнестрельное оружие и боеприпасы из некоторых магазинов на фоне демонстраций в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции Минеаполиса (Минесота).

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