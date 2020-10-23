Американцам пообещали беспорядки, насилие и хаос после выборов

Вне зависимости от победившего кандидата в Штатах после выборов могут начаться массовые уличные протесты, которые перерастут в беспорядки, грабежи и насилие. Таково мнение экспертов международной правозащитной организации Amnesty International.

Специалисты Amnesty International подчёркивают: полиция США сейчас далека от того, чтобы обеспечить безопасность в такой ситуации. Дело в том, что возможности по ношению оружия и "мирных собраний" дают слишком много свободы, и закончиться всё может примерно так же, как после убийства Джорджа Флойда.

"[Правоохранительная система] не в состоянии обеспечить основополагающее право людей на свободу мирных собраний, а также защитить участников протестов от насильственных действий со стороны вооружённых групп. Необходимы временные указы, ограничивающие возможность иметь при себе оружие "на массовых собраниях", — уточняют в Amnesty International.

Также, по мнению экспертов, полицейские США часто превышают полномочия и не уважают "право на мирный протест", что будет лишь усугублять ситуацию.