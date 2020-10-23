Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Байден заявил, что у США "были хорошие отношения с Гитлером"
Украинец подал в суд на Минздрав Незалежной, чтобы получить "Спутник V"
В Киеве новая забава – травля членов белорусской общины "Сябры Волыни"
Мать выбросила младенца в реку и выдумала его похищение
Американские избиратели: в последних дебатах победил Байден
Кемеровчанин намеренно заразил девушку ВИЧ-инфекцией и получил срок
В Забайкалье двое мужчин с ружьём избили и ограбили пенсионерку
"Скостили полгода": Ефремову уменьшили срок
Вакцина AstraZeneca признана эффективной, несмотря на смерть испытателя

Американцам пообещали беспорядки, насилие и хаос после выборов

Вне зависимости от победившего кандидата в Штатах после выборов могут начаться массовые уличные протесты, которые перерастут в беспорядки, грабежи и насилие. Таково мнение экспертов международной правозащитной организации Amnesty International.

Американцам пообещали беспорядки, насилие и хаос после выборов

Специалисты Amnesty International подчёркивают: полиция США сейчас далека от того, чтобы обеспечить безопасность в такой ситуации. Дело в том, что возможности по ношению оружия и "мирных собраний" дают слишком много свободы, и закончиться всё может примерно так же, как после убийства Джорджа Флойда.

"[Правоохранительная система] не в состоянии обеспечить основополагающее право людей на свободу мирных собраний, а также защитить участников протестов от насильственных действий со стороны вооружённых групп.

Необходимы временные указы, ограничивающие возможность иметь при себе оружие "на массовых собраниях", — уточняют в Amnesty International.

Также, по мнению экспертов, полицейские США часто превышают полномочия и не уважают "право на мирный протест", что будет лишь усугублять ситуацию.

Последние материалы
Американцам пообещали беспорядки, насилие и хаос после выборов
Байден заявил, что у США "были хорошие отношения с Гитлером"
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Новая революция в России будет "зелёной"
Украинец подал в суд на Минздрав Незалежной, чтобы получить "Спутник V"
В Киеве новая забава – травля членов белорусской общины "Сябры Волыни"
Мать выбросила младенца в реку и выдумала его похищение
Американские избиратели: в последних дебатах победил Байден
Кемеровчанин намеренно заразил девушку ВИЧ-инфекцией и получил срок
Полиция Эквадора разогнала недовольных новым кредитом от МВФ
Популярное
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку

В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.

В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Здоровье
Денис Проценко перечислил симптомы для госпитализации при COVID-19
Здоровье
Эксперты выяснили, как долго больные COVID-19 могут заражать других
Усам Оздемиров Новая революция в России будет "зелёной" Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина
Комментарии
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Карабахский тупик — пат или мат?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Заступится ли российский народ за своего президента?
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников