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"Отказывается признавать": Филипп Киркоров отверг возможное отцовство трех детей

Три случая: детей, которых Филипп Киркоров не признал

0:49
Шоу-бизнес

Филиппу Киркорову приписывают отцовство трех детей, которых он не признал. Первый случай связан с мальчиком Давидом, живущим в приемной семье. Несмотря на его сходство с Киркоровым, певец встретился с ним только в возрасте 10 лет и помогал мальчику из жалости к его тяжелой судьбе.

Три случая: детей, которых Филипп Киркоров не признал
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Второй случай касается Эмилии, которую родила солистка Рижской филармонии Инга после краткого романа с Киркоровым. Хотя официальных подтверждений нет, по слухам, Филипп поддерживает связь с дочерью.

Третий случай — Анастасия, дочь Марии Шатлановой, которая, судя по датам, могла бы быть его наследницей. Однако Филипп Киркоров не признал Анастасию, как и не желает разбираться в этих историях своего возможного отцовства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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