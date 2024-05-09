"Отказывается признавать": Филипп Киркоров отверг возможное отцовство трех детей

Три случая: детей, которых Филипп Киркоров не признал

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Филиппу Киркорову приписывают отцовство трех детей, которых он не признал. Первый случай связан с мальчиком Давидом, живущим в приемной семье. Несмотря на его сходство с Киркоровым, певец встретился с ним только в возрасте 10 лет и помогал мальчику из жалости к его тяжелой судьбе.

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Второй случай касается Эмилии, которую родила солистка Рижской филармонии Инга после краткого романа с Киркоровым. Хотя официальных подтверждений нет, по слухам, Филипп поддерживает связь с дочерью.

Третий случай — Анастасия, дочь Марии Шатлановой, которая, судя по датам, могла бы быть его наследницей. Однако Филипп Киркоров не признал Анастасию, как и не желает разбираться в этих историях своего возможного отцовства.