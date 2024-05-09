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Тарифы на проезд в Москве вырастут с 20 мая: вот что изменится и как сэкономить

В Москве поднимутся цены на проезд в городском транспорте

0:56
Экономика

С 20 мая в Москве увеличится стоимость проезда в городском транспорте. Изменения коснутся различных типов билетов, однако подорожание составит в среднем менее 2 рублей.

В Москве поднимутся цены на проезд в городском транспорте
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under public domain

Проезд по биометрии останется самым выгодным вариантом за 53 рубля, в то время как стандартная поездка без карты "Тройка" будет стоить 70 рублей, а по "Тройке" — 57 рублей. Стоимость речного транспорта снизится в несезон на 20-50 рублей, а по "Единому" билету на 30 дней проезд будет бесплатным, сообщае "Российская газета". Бесплатными останутся пересадки между видами транспорта по карте "Тройка". Стоимость перемещения и хранения автомобилей вырастет на 5,5%, но останется ниже реальных затрат.

Средства от индексации тарифов пойдут на модернизацию Московского транспорта.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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