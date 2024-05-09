Тарифы на проезд в Москве вырастут с 20 мая: вот что изменится и как сэкономить

В Москве поднимутся цены на проезд в городском транспорте

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 20 мая в Москве увеличится стоимость проезда в городском транспорте. Изменения коснутся различных типов билетов, однако подорожание составит в среднем менее 2 рублей.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under public domain

Проезд по биометрии останется самым выгодным вариантом за 53 рубля, в то время как стандартная поездка без карты "Тройка" будет стоить 70 рублей, а по "Тройке" — 57 рублей. Стоимость речного транспорта снизится в несезон на 20-50 рублей, а по "Единому" билету на 30 дней проезд будет бесплатным, сообщае "Российская газета". Бесплатными останутся пересадки между видами транспорта по карте "Тройка". Стоимость перемещения и хранения автомобилей вырастет на 5,5%, но останется ниже реальных затрат.

Средства от индексации тарифов пойдут на модернизацию Московского транспорта.