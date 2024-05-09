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Глава BMW: введение пошлин на китайские электромобили подорвет промышленный план ЕС

Глава BMW предостерег от введения пошлин на электромобили из Китая

0:57
Авто

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе предостерег от введения импортных пошлин на электромобили из Китая, подчеркнув, что это может навредить Зеленому курсу Евросоюза и нарушить планы немецких автопроизводителей, импортирующих автомобили из Китая.

Глава BMW предостерег от введения пошлин на электромобили из Китая
Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Комиссия ЕС запустила расследование субсидий на производство электромобилей в Китае, планируя обложить их пошлинами, если подтвердится наличие искажающей поддержки. Ципсе отметил, что такая мера может "выстрелить в ногу" европейским автопроизводителям, которые зависят от китайских компонентов и материалов.

Европейские стандарты по выбросам требуют большего количества электромобилей, а их батареи полагаются на китайское сырье. Ципсе утверждает, что без ресурсов из Китая ЕС не сможет выполнить свой план по снижению выбросов и инновациям в технологиях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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