Глава BMW: введение пошлин на китайские электромобили подорвет промышленный план ЕС

Глава BMW предостерег от введения пошлин на электромобили из Китая

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе предостерег от введения импортных пошлин на электромобили из Китая, подчеркнув, что это может навредить Зеленому курсу Евросоюза и нарушить планы немецких автопроизводителей, импортирующих автомобили из Китая.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Комиссия ЕС запустила расследование субсидий на производство электромобилей в Китае, планируя обложить их пошлинами, если подтвердится наличие искажающей поддержки. Ципсе отметил, что такая мера может "выстрелить в ногу" европейским автопроизводителям, которые зависят от китайских компонентов и материалов.

Европейские стандарты по выбросам требуют большего количества электромобилей, а их батареи полагаются на китайское сырье. Ципсе утверждает, что без ресурсов из Китая ЕС не сможет выполнить свой план по снижению выбросов и инновациям в технологиях.