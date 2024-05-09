Гигантский кратер в Якутии расширяется на 12 метров в год: учёные бьют тревогу

Учёные обеспокоены расширением Батагайского кратера

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы ученые обеспокоены ускорением расширения Батагайского кратера в Якутии, одного из крупнейших кратеров вечной мерзлоты в мире.

Фото: Earth Observatory images by NASA is licensed under Public Domain

Исследование, проведенное специалистами из МГУ и Института мерзлотоведения и геофизиками из Германии, показало, что края кратера отступают на 12 метров в год. За последние десять лет ширина кратера увеличилась на 200 метров, достигнув 990 метров. Оттаивание мерзлоты привело к изменению ландшафта, эквивалентному объему свыше 14 Великих пирамид, сообщает Geomorphology.

Несмотря на ожидания, что расширение кратера скоро достигнет предела, потенциальные экологические последствия требуют дальнейшего научного изучения и мониторинга.