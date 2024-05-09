Быстрое решение: простые средства для удаления загара в домашних условиях

Не важно, любите ли вы солнце или нет, но его лучи неминуемо оставляют отпечаток на вашей коже, заставляя ее становиться темнее. И хотя загар со временем сходит, иногда нам нужно избавиться от него быстрее. Вот несколько простых и эффективных средств для удаления загара от bebeautiful.in.
Смешайте стакан муки с чайной ложкой куркумы и добавьте молоко или воду до получения кашицы. Нанесите на кожу и оставьте до полного высыхания, затем смойте теплой водой.
Выжмите сок из сырой картошки и нанесите его на загорелые участки кожи. Через 10-12 минут смойте средство, чтобы кожа стала бледнее.
Смешайте 2 столовые ложки рисовой муки с молоком до получения густой пасты. Нанесите на кожу и оставьте на 30 минут, затем смойте водой.
Эти простые рецепты помогут вам избавиться от загара и вернуть коже её привычный тон.
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