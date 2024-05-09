Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Екатеринбурге начался снос бывшего дома Ельцина
Россиянам назвали основные ошибки с кошками
Диетолог Чухачева: в день можно съедать один кусочек колбасы или сала
Пермский суд взыскал с виновника ДТП дополнительные убытки
Названы продукты, которые сочетаются с макаронами
Эксперт расскзал, как правильно прыгать в длину с места
Песню "Вечный огонь" для фильма "Офицеры" написал фронтовик Евгений Агранович
BMW представила обновленный спорткар M4 CS для 2025 года
Учёные обеспокоены расширением Батагайского кратера
Быстрое решение: простые средства для удаления загара в домашних условиях

Удаление загара в домашних условиях: эффективные рецепты

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Не важно, любите ли вы солнце или нет, но его лучи неминуемо оставляют отпечаток на вашей коже, заставляя ее становиться темнее. И хотя загар со временем сходит, иногда нам нужно избавиться от него быстрее. Вот несколько простых и эффективных средств для удаления загара от bebeautiful.in.

Удаление загара в домашних условиях: эффективные рецепты
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мука и куркума

Смешайте стакан муки с чайной ложкой куркумы и добавьте молоко или воду до получения кашицы. Нанесите на кожу и оставьте до полного высыхания, затем смойте теплой водой.

Картофельный сок

Выжмите сок из сырой картошки и нанесите его на загорелые участки кожи. Через 10-12 минут смойте средство, чтобы кожа стала бледнее.

Молоко и рисовая мука

Смешайте 2 столовые ложки рисовой муки с молоком до получения густой пасты. Нанесите на кожу и оставьте на 30 минут, затем смойте водой.

Эти простые рецепты помогут вам избавиться от загара и вернуть коже её привычный тон.

Как ОТБЕЛИТЬ лицо после ЗАГАРА | Рецепт маски для лица и тела!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Музыканты Мария Зайцева и Алексей Гоман с улыбкой шли в ЗАГС разводиться
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Освобождение Часова Яра обрушит все планы Запада Дмитрий Плотников На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Как относятся к Русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Это идеальный цветок для создания красочных композиций
Последние материалы
Учёные обеспокоены расширением Батагайского кратера
Три случая: детей, которых Филипп Киркоров не признал
Глава BMW предостерег от введения пошлин на электромобили из Китая
Полезные советы для успешной посадки винограда
В Москве поднимутся цены на проезд в городском транспорте
В США появилась авиакомпания для собак
Зачёт стажа через добровольное страхование: как это работает?
Ветеринары ответили, почему кошка мяукает, когда вы сидите в ванной
Названы причины раннего старения и появления морщин
Самая дешевая дача Подмосковья продается за четверть миллиона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников