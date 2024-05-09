Экстремальный трековый BMW M4 CS 2025: быстрее, легче и мощнее

BMW представила обновленный спорткар M4 CS для 2025 года

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Обновленная версия BMW M4 CS 2025 года получила уникальное оборудование для повышения производительности и теперь занимает промежуточное место между моделями M4 Competition и M4 CSL.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Модель оснащена 3,0-литровым двигателем S58 с увеличенной мощностью до 543 л. с. и крутящим моментом 479 фунт-футов. С 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, достигая максимальной скорости 188 миль/ч.

Специальная подвеска и облегченные колеса придают машине отличные трековые характеристики. Детали из карбона, такие как капот, крыша, зеркала и спойлер, а также облегченный на 8 фунтов титановый глушитель снижают вес автомобиля на 45 фунтов по сравнению с M4 Competition.

BMW представит M4 CS 2025 года 10 мая одновременно на двух гонках: IMSA WeatherTech в Калифорнии и 6 Hours of Spa в Бельгии. Заказы можно будет оформлять с конца мая.