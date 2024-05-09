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Не забудьте посадить виноград: как правильно его сажать

Полезные советы для успешной посадки винограда

1:55
Садоводство » Плодовые

Весна - идеальное время для посадки винограда. Это период, когда почва ещё не прогрелась, но уже достаточно тепла для активного роста растений. Если вы только начинаете заниматься виноградарством, то вам необходимо знать, как правильно посадить виноград весной. В этой статье мы дадим полезные советы для успешной посадки.

Полезные советы для успешной посадки винограда
Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Виноград любит солнечные места, поэтому выбирайте участок с хорошей освещенностью. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Избегайте мест с застойной водой, так как это может привести к гниению корней.

Перед посадкой необходимо подготовить почву. Очистите участок от сорняков и камней. Затем внесите органические удобрения, такие как перегной или компост, чтобы обогатить почву питательными веществами. Также можно добавить минеральные удобрения, например, фосфор и калий, для улучшения роста и развития растения.

Для посадки винограда вам понадобятся здоровые и крепкие саженцы. Лучше всего выбирать саженцы с закрытой корневой системой, так как они лучше приживаются. Также обратите внимание на сорт винограда - выбирайте тот, который подходит для вашего региона и климата.

Посадка винограда весной происходит в несколько этапов. Сначала нужно сделать яму глубиной и шириной около 60 см. Затем внесите в яму органические удобрения и хорошо перемешайте с почвой. Поместите саженец в яму и аккуратно расправьте корни. Затем засыпьте яму почвой и хорошо утрамбуйте.

Виноград - это лиана, которая нуждается в поддержке для своего роста. Поэтому необходимо установить подпорные столбы и натянуть между ними проволоку или специальную подвязку.

Как посадить виноград: пошаговая инструкция
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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