Кошка выходит из себя, когда видит вас в воде: она в ужасе

На первый взгляд, такое поведение может казаться очаровательным. Тем не менее, важно серьезно относиться к таким проявлениям от вашего питомца.
Эксперты подчеркивают, что если питомец стремится быть рядом даже когда вы принимаете ванну, это может быть знаком эмоциональной зависимости.
Кошка настолько привязывается к своему владельцу, что не может от него отойти даже на короткое время.
Это поведение напоминает детское беспокойство о том, что мама может уйти хотя бы на несколько минут.
Стоит отметить, что такой симптом не возникает без причин. Возможные факторы включают стресс, страх и тревогу, которые уже стали частью обыденной жизни.
Если это единственный случай такой привязанности, то беспокоиться не стоит.
Однако, если проявляются другие симптомы, рекомендуется обратиться за советом к специалистам, чтобы лучше понять ситуацию.
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