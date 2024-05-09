Кошка выходит из себя, когда видит вас в воде: она в ужасе

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Ветеринары ответили, почему кошка мяукает, когда вы сидите в ванной

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Зоосфера » Кошки

На первый взгляд, такое поведение может казаться очаровательным. Тем не менее, важно серьезно относиться к таким проявлениям от вашего питомца.

Ветеринары ответили, почему кошка мяукает, когда вы сидите в ванной
Фото: flickr. com by allen watkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперты подчеркивают, что если питомец стремится быть рядом даже когда вы принимаете ванну, это может быть знаком эмоциональной зависимости.

Кошка настолько привязывается к своему владельцу, что не может от него отойти даже на короткое время.

Это поведение напоминает детское беспокойство о том, что мама может уйти хотя бы на несколько минут.

Стоит отметить, что такой симптом не возникает без причин. Возможные факторы включают стресс, страх и тревогу, которые уже стали частью обыденной жизни.

Если это единственный случай такой привязанности, то беспокоиться не стоит.

Однако, если проявляются другие симптомы, рекомендуется обратиться за советом к специалистам, чтобы лучше понять ситуацию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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