Кошка выходит из себя, когда видит вас в воде: она в ужасе

Ветеринары ответили, почему кошка мяукает, когда вы сидите в ванной

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На первый взгляд, такое поведение может казаться очаровательным. Тем не менее, важно серьезно относиться к таким проявлениям от вашего питомца.

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Эксперты подчеркивают, что если питомец стремится быть рядом даже когда вы принимаете ванну, это может быть знаком эмоциональной зависимости.

Кошка настолько привязывается к своему владельцу, что не может от него отойти даже на короткое время.

Это поведение напоминает детское беспокойство о том, что мама может уйти хотя бы на несколько минут.

Стоит отметить, что такой симптом не возникает без причин. Возможные факторы включают стресс, страх и тревогу, которые уже стали частью обыденной жизни.

Если это единственный случай такой привязанности, то беспокоиться не стоит.

Однако, если проявляются другие симптомы, рекомендуется обратиться за советом к специалистам, чтобы лучше понять ситуацию.