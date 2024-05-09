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Bark Air: революционная авиакомпания для собак

В США появилась авиакомпания для собак

1:16
Туризм

История создания авиакомпании специально для собак могла бы служить сюжетом для анимационного фильма от Disney, однако она стала реальностью. Авиакомпания Bark Air была основана для тех, кто хочет путешествовать вместе со своими четвероногими друзьями. Пассажирам на четырех лапах предлагается высококлассный сервис, который мог бы вызвать зависть у пассажиров эконом-класса любой крупной авиакомпании.

В США появилась авиакомпания для собак
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

На борту животным предоставляется полная свобода: они могут смотреть телевизор, отдыхать на кровати, играть с другими питомцами и наслаждаться своей любимой едой.

Важно отметить, что Bark Air не владеет собственным флотом, а арендует самолеты и нанимает пилотов у других компаний, организуя вылеты из частных аэропортов. Пока что компания предлагает всего два маршрута: из Нью-Йорка в Лондон и из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Стоимость перелета в Лондон составляет 8000 долларов за одну сторону для одного человека и его собаки, а в Лос-Анджелес — 6000 долларов. Несмотря на высокую стоимость, Bark Air стремится к расширению и снижению цен по мере развития компании.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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