Си Цзиньпин рассказал о гегемонии и экспансии

Выступая на торжественном собрании в честь 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев (КНД) в Корейскую войну, лидер КНР Си Цзиньпин высказался по поводу "гегемонии и экспансии Китая".

По словам председателя НКР, Китай никогда не поддерживал такие варианты политики, как экспансионизм и гегемония. Конечно, проводились и проводятся реформы армии — но работать планируется лишь в "режиме обороны", то есть основная стратегия Китая — защита, а не нападение.

"Китай всегда придерживался оборонительного характера национальной оборонной политики. Мы никогда не стремились к гегемонии или экспансии. Китай решительно выступает против гегемонии и политики силы", — высказался Си Цзиньпин.

По мнению политика, в сегодняшнем мире такие варианты заведут лишь в тупик, а "политика давления" не даст желаемых результатов. Важно учитывать не только свои, но и чужие интересы, считаться с мнением других игроков международной арены.