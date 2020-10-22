Трамп пообещал "много чего сделать" Китаю за коронавирус

Дональд Трамп продолжает радовать общественность и прессу громкими заявлениями. После очередной порции критики Джо Байдена президент занялся внешнеполитической повесткой: пообещал, что Китай получит "наказание" за коронавирусную инфекцию.

Президент рассказал о грядущем "наказании" на одном из своих предвыборных митингов.

"Мы много чего сделаем с Китаем. То, что они с нами учинили, — это позор… Вы сидите в маске из-за Китая", — уточнил президент США.

Пока неизвестно, какие именно меры придумают в Белом доме, скорее всего такая риторика — часть "антибайденовской" кампании Трампа. Дело в том, что Байден регулярно обвинялся Трампом "в содействии Пекину" и в том, что ради Китая он готов предать интересы США.

Интересно, что и у самого Трампа в Китае есть связи: компания "Trump Organization" имеет не только расчетные счета, но и офис в Поднебесной. Юристы Трампа уточняют: офис нужен для оценки потенциала ведения бизнеса в стране, никаких сделок его специалисты не заключали.