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Сотрудник Google: невозможно работать здесь, если ты сторонник Трампа

Социальное давление со стороны руководства Google делает невозможной работу в компании для тех, кто поддерживает президента США Дональда Трампа.

Сотрудник Google: невозможно работать здесь, если ты сторонник Трампа

Об этом рассказал Эшвин Агравал, глава отдела глобального конкурентного анализа Google Cloud в беседе с журналистами Project Veritas.

"Если я скажу это завтра, что я сторонник Трампа, я, вероятно, потеряю свою работу. Здесь уверены: быть сторонником Трампа может только плохой человек”, — говорит Агравал.

Агравал рассказал также о том, как алгоритмы YouTube и Google помогают им обслуживать постоянный шквал объявлений Джо Байдена демократам, точно адаптированных благодаря персонализированным профилям.

"Демократу никогда не дают шанса изменить свое мнение, — сказал Агравал. — Я думаю, что хуже всего то, что люди не знают, что это происходит с ними. Это печально, что платформа влияет на вас таким образом, на который вы не подписались.”

Аналогичное "признание" сделал другой сотрудник Google Cloud, менеджер Ритеш Лахкар, заявивший, что компания поддерживает демократов:

"Ветер дует в сторону демократов, потому что Республиканская партия равна Трампу, а Трамп равен Республиканской партии. Все его ненавидят.давайте склоним результаты в сторону демократов.”

К слову, как свидетельствуют данные исследования, проведенного Open Secrets, среди сотрудников Alphabet — материнской компании Google — Amazon, Apple, Facebook и Microsoft в пять раз больше сторонников демократов, чем республиканцев.

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