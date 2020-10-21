Власти США обвиняют Google в нечестной конкуренции

Правительство США подало в суд иск против Google, обвинив компанию в нарушении закона "О конкуренции".

По версии Белого дома, действия Google направлены на то, чтобы сохранить свою монополию на поиск в интернете и онлайн-рекламу.

Этот иск — самый крупный вызов, брошенный американскими регуляторами технологическому гиганту за последние годы. Ему предшествовало расследование, длившееся более года.

Обвинения, поданные в федеральный суд, были выдвинуты Министерством юстиции США и 11 штатами.

В вину компании вменяются миллиарды долларов, которые Google платит каждый год, чтобы обеспечить установку своей поисковой системы в качестве опции по умолчанию в браузерах и устройствах, таких как мобильные телефоны.

Чиновники уверены:

эти сделки помогли закрепить за Google место "привратника в интернете", позволив ей владеть или контролировать каналы распространения около 80% поисковых запросов в США.

Google назвал это дело "глубоко ошибочным".

Компания утверждает, что ее сектор остается чрезвычайно конкурентоспособным и главное в её работе — ориентирование на интересы клиентов.