Президент Армении считает Россию "надёжным партнёром"

Президент Армении Армен Саркисян назвал Россию "надёжным партнёром". Он также заметил, что РФ удается поддерживать хорошие отношения с Азербайджаном.

"Эти отношения сбалансированы. Думаю, они сбалансированы настолько, что обе стороны могут доверять России как посреднику", — утверждает Саркисян. "Президент Путин отчётливо заявил, что Россия сохранит приверженность положениям каждого договора. Думаю, это важно с точки зрения проводимой Россией политики в регионе. Я приветствую это, так как это показывает, что Россия является надёжным партнёром", — добавил армянский лидер.

Напомним, ранее именно Россия помогла наладить диалог между Арменией и Азербайджаном для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Девятого октября в Москве прошли переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России, на которых было решено ввести режим прекращения огня в регионе боевых действий.