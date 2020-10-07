На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На состоявшейся вчера, 6 октября, в Берлине встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.
"Народу Белоруссии нужна инвестиционная поддержка, — заявила лидер белорусской оппозиции. — Мы ожидаем финансовой помощи для преодоления последствий кризиса".
Причём, по словам Тихановской, больше всех "финансовой помощи" нужно "независимым СМИ и гражданским организациям". На что конкретно — оппозиционерка не пояснила.
Макрон пообщался с Тихановской. Это было ему выгодно?
Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.