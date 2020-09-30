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Макрон пообщался с Тихановской. Это было ему выгодно?

Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, который встретился со Светланой Тихановской. Насколько оказалась такая встреча выгодна для обоих? Какие политические дивиденды смогут собирать и Макрон, и Тихановская?

Макрон пообщался с Тихановской. Это было ему выгодно?

Об этом для наших читателей — эксперт Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН.

"Каждый пытается извлечь собственный интерес.

Для Тихановской это возможность, надежда на то, что нынешнее руководство пойдёт на переговоры с оппозицией. Это понятно. И здесь она рассчитывает на Францию. И на Евросоюз, именно это свое качество как представителя официального Евросоюза в целом Макрон подчёркивает.

С другой стороны, Макрон предлагает следующее: действовать в рамках посреднической миссии между сторонами конфликта в Белоруссии. Эту роль, роль посредника, в идеале должна играть ОБСЕ.

Ситуация для Макрона сложная: он сильно ангажировался (это старая французская позиция) сразу на несколько "направлений". Ливан, вопрос Турции, конфликт в Восточном Средиземноморье и в Ливии. В таких условиях быть посредником сложнее", — рассказал для "Правды. Ру" Рубинский.

 

"Это многоплановая Макрона"

Эксперт отметил, что Тихановская для Макрона — не просто жест, который даёт Франции шанс претендовать на роль посредника в переговорах между конфликтующими сторонами Белоруссии. А своего рода доказательство: Франция не сдаёт своих ценностей, прав человека, демократии и так далее, своих интересов.

"Это многоплановая, общая стратегия Макрона.

Я бы сказал, что она по-своему оригинальна. Он погнался за очень многими целями, одновременно пытаясь их решить. Но ресурсов, возможностей на это у самой Франции не так много", — отметил Рубинский.

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