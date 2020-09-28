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Армения не будет просить помощи в ОДКБ

Руководство Армении не собирается запрашивать помощь через ОДКБ. Об этом сообщил официальный посол Армении.

Армения не будет просить помощи в ОДКБ

Представители РФ отметили, что также пока не планируют как-либо влиять на ситуацию в Нагорном Карабахе с помощью армии — и вмешаются только случае, если возникнет прямая угроза российскому контингенту базы в Гюмри.

"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм — Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", — высказал ранее позицию РФ пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Хроника ситуации в Нагорном Карабахе: ранним утром 27 сентября войска Азербайджана обстреляли ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха, а затем перешли в наступление. В результате сопротивления войска Армении уничтожили минимум 2 вертолета, 3 танка и 3 БПЛА противника.

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