Путин: военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены

Владимир Путин заявил в воскресенье премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что необходимо предпринять все усилия для прекращения дальнейшей эскалации боевых действий в споре Еревана с Азербайджаном по Нагорно-Карабахскому региону.

Напомним, что Пашинян позвонил российскому президенту в воскресенье, чтобы обсудить с ним эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.

В ходе телефонного разговора "президент России заявил, что Москва обеспокоена внезапным всплеском насилия и что он считает ближайшей целью прекращение боевых действий", — говорится в заявлении Кремля.

Со своей стороны Пашинян подчеркнул, что, по мнению армянской стороны, в ситуацию не должны вмешиваться третьи лица из-за пределов региона, осудив "агрессивное поведение" Турции в регионе.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал использовать "все средства "своей страны для защиты своих азербайджанских" братьев "и назвал Армению "самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе".

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