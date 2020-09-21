В Индонезии задумались об отмене выборов из-за пандемии

Исполнительный совет мусульманского объединения "Нахдлатул Улама" выступил с требованием отмены выборов, которые должны состояться до конца года. По данным экспертов совета, пандемия в стране — чрезвычайное положение и стоит сориентировать госполитику на смягчение кризиса от ЧП.

"Обращаемся к Всеобщей избирательной комиссии Индонезии, правительству и совету народных представителей с просьбой отложить реализацию этапов выборов 2020 года до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в области здравоохранения", — дал комментарий председатель мусульманского объединения Саид Акил Сиродж.

Региональные выборы в стране должны охватить 270 регионов, что в свете проблем со здравоохранением представляется мероприятием весьма опасным. При этом день на голосование у избирателей будет всего один. Напомним: для россиян выборы "растянули" на три дня именно из-за необходимости обеспечения защиты от коронавируса.