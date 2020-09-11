Какие можно сделать выводы из избирательной кампании-2020

В России 11 сентября началось голосование в 83 субъектах Федерации. Это не досрочное голосование, которое стартовало еще 2 сентября (а в некоторых труднодоступных регионах и того ранее, в августе). Это особенность нынешних выборов.

И еще ряд особенностей

Основное голосование продлится три дня - 11, 12, 13 сентября. Такое решение было принято из-за коронавируса, в качестве меры предосторожности. Опыт уже имеется - по такой же схеме проходило голосование по поправкам в Конституцию.

Вообще говоря, только в этот раз в России только два региона, где не проходят выборы - Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург. В общей же сложности будет подведен итог более девяти тысячам избирательных кампаний всех уровней. Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Вторая особенность нынешних выборов - они проходят за год до выборов в Госдуму. То есть это последние региональные выборы перед думскими. Соответственно, можно будет сделать вывод, у кого какие шансы на выборах в следующем году.

Задачи для партий

Для "Единой России" задача стоит вполне определенная - удержать то преимущество, которое у нее есть. Вообще говоря, на данный момент трудно найти заксобрание или горсовет (гордуму) административного центра, где у единороссов не было бы подавляющего преимущества.

Здесь следует отметить, что ряде столиц российских регионов зимой-весной были приняты поправки в избирательное законодательство, которые предусматривают выборы исключительно по одномандантным округам. Что стало причиной недовольства оппозиции, которая заподозрила единороссов в стремлении вообще избавиться от оппонентов. Во многих случаях оппозиция если и получала один-два манданта, то исключительно по партийным спискам.

Для КПРФ стоит задача еще раз подтвердить, что она является главной оппозиционной парламентской партией. Некоторые эксперты говорят о радикализации компартии в ходе нынешней избирательной кампании. Однако такая радикализация если и есть, то только в некоторых регионах. Может быть, например, в Ульяновске, где кампания прошла довольно бурно. Но считать КПРФ главной протестной силой было бы преувеличением.

У либерал-демократов задача тоже вполне определенная - "подвинуть" коммунистов. В теории, это возможно. На практике, скорее всего, сохранится довыборный статус-кво.

"Справедливой России" не первую избирательную кампанию предсказывают выпадение из четверки ведущих политических партий России. Думается, однако, что в ходе нынешней кампании этого не произойдет. В некоторых регионах - на выборах в гордуму Астрахани, например, - "справедливороссам" вполне по силам показать приличный результат.

У нескольких новых партий, впервые участвующих в выборах, задача вроде бы и проще. Им необходимо получить несколько мандатов на выборах в региональные заксобрания. В случае успеха, им не надо будет собирать подписи избирателей для участия в думских выборах в следующем году.

Что касается прогнозов вторых туров на губернаторских выборах, то едва ли это произойдет в каком-либо из 18-ти регионов, где эти выборы пройдут. Ясно это будет уже в ближайший понедельник.