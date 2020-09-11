Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Олег Артюков

Какие можно сделать выводы из избирательной кампании-2020

В России 11 сентября началось голосование в 83 субъектах Федерации. Это не досрочное голосование, которое стартовало еще 2 сентября (а в некоторых труднодоступных регионах и того ранее, в августе). Это особенность нынешних выборов.

Какие можно сделать выводы из избирательной кампании-2020

И еще ряд особенностей

Основное голосование продлится три дня - 11, 12, 13 сентября. Такое решение было принято из-за коронавируса, в качестве меры предосторожности. Опыт уже имеется - по такой же схеме проходило голосование по поправкам в Конституцию.

Вообще говоря, только в этот раз в России только два региона, где не проходят выборы - Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург. В общей же сложности будет подведен итог более девяти тысячам избирательных кампаний всех уровней. Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Вторая особенность нынешних выборов - они проходят за год до выборов в Госдуму. То есть это последние региональные выборы перед думскими. Соответственно, можно будет сделать вывод, у кого какие шансы на выборах в следующем году.

Задачи для партий

Для "Единой России" задача стоит вполне определенная - удержать то преимущество, которое у нее есть. Вообще говоря, на данный момент трудно найти заксобрание или горсовет (гордуму) административного центра, где у единороссов не было бы подавляющего преимущества.

Здесь следует отметить, что ряде столиц российских регионов зимой-весной были приняты поправки в избирательное законодательство, которые предусматривают выборы исключительно по одномандантным округам. Что стало причиной недовольства оппозиции, которая заподозрила единороссов в стремлении вообще избавиться от оппонентов. Во многих случаях оппозиция если и получала один-два манданта, то исключительно по партийным спискам.

Для КПРФ стоит задача еще раз подтвердить, что она является главной оппозиционной парламентской партией. Некоторые эксперты говорят о радикализации компартии в ходе нынешней избирательной кампании. Однако такая радикализация если и есть, то только в некоторых регионах. Может быть, например, в Ульяновске, где кампания прошла довольно бурно. Но считать КПРФ главной протестной силой было бы преувеличением.

У либерал-демократов задача тоже вполне определенная - "подвинуть" коммунистов. В теории, это возможно. На практике, скорее всего, сохранится довыборный статус-кво.

"Справедливой России" не первую избирательную кампанию предсказывают выпадение из четверки ведущих политических партий России. Думается, однако, что в ходе нынешней кампании этого не произойдет. В некоторых регионах - на выборах в гордуму Астрахани, например, - "справедливороссам" вполне по силам показать приличный результат.

У нескольких новых партий, впервые участвующих в выборах, задача вроде бы и проще. Им необходимо получить несколько мандатов на выборах в региональные заксобрания. В случае успеха, им не надо будет собирать подписи избирателей для участия в думских выборах в следующем году.

Что касается прогнозов вторых туров на губернаторских выборах, то едва ли это произойдет в каком-либо из 18-ти регионов, где эти выборы пройдут. Ясно это будет уже в ближайший понедельник.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы единый день голосования
Новости Все >
В Крыму прошли учебные сборы водолазов МЧС
МВД подготовило новые правила сдачи экзамена на водительские права
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Футболистов "Уфы" не выпускают из аэропорта Саранска
В Иркутской области мужчина убил трёхлетнего сына сожительницы
Тедеско хочет отправить "Спартак" в поход по Сибири
Средиземноморская диета защитит от развития ревматоидного артрита
IBU не включил Россию в календарь Кубка мира по биатлону
На Алтае за истязание детей осудят многодетного отца
Российские школьники питаются в столовых бесплатно
Последние материалы
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Футболистов "Уфы" не выпускают из аэропорта Саранска
Сплав с эффектом памяти формы поможет преодолеть космические расстояния
В Иркутской области мужчина убил трёхлетнего сына сожительницы
Тедеско хочет отправить "Спартак" в поход по Сибири
Средиземноморская диета защитит от развития ревматоидного артрита
IBU не включил Россию в календарь Кубка мира по биатлону
На Алтае за истязание детей осудят многодетного отца
Российские школьники питаются в столовых бесплатно
Квят стал 15-м во второй практике на "Гран-при Тосканы"
Популярное
Мир. Новости мира
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков

Политики стирают грань сатиры и реальности.

Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих
Общество
МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих
Общество
Новые подробности: Навальный заговорил
Мир. Новости мира
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
Любовь Степушова Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу Любовь Степушова Игорь Буккер Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов
Комментарии
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Русичи нанимали викингов за валюту
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Русичи нанимали викингов за валюту
Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Коломенские полицейские уничтожили более тысячи кустов конопли
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
"Проблема" Бузовой – новый успех
Елизавета Боярская: маски снимаем только перед сценой
Суровые годы: банкиры сообщили о начале "эпохи беспорядка"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Аббас Джума: "Россия спасла Сирию"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Русичи нанимали викингов за валюту
Шаг в освоении: ядерный реактор США на Луне вполне реален
Русичи нанимали викингов за валюту
СМИ обнаружили связь Певчих, подозреваемой в отравлении Навального, с ФБК
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников