Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что призвала бы Путина поддержать народ Белоруссии, если бы их встреча состоялась.

"Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, — самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну", — сказала Тихановская.