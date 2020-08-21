В Белоруссии возбудили уголовное дело против координационного совета

Генеральная прокуратура Белоруссии объявила о начале расследования по "призывам к действиям, направленным на подрыв национальной безопасности", после того как оппозиция сформировала "координационный совет", главная цель которого — переход власти.

Дело возбуждено по статье о "посягательстве на национальную безопасность".

"Создание и деятельность такого совета направлены на захват власти и подрыв национальной безопасности Белоруссии", — заявил генпрокурор страны Александр Конюк.

По белорусским законам, это карается тюремным заключением на срок от 3 до 5 лет.

Впрочем, оказаться за решеткой члены КС не опасаются. Напротив, уверены в своей правоте и, вероятно, силе. Лучшее подтверждение этому — ролик с видеообращением, адресованным сотрудникам правоохранительных органов:

Креатив уровня жесть: оппозиция в Белоруссии пытается купить силовиков

Читайте также:

Эксперт: Польша формирует в Белоруссии прозападную оппозицию

Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской