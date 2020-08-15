Штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать совет по передачи власти.

Примечательно, что совет будет состоять из ограниченного круга лиц, однако каждый житель республики сможет предложить "свои идеи".

"Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - сказано в сообщении штаба.

"Никакой строгой процедуры или формы нет, можно просто заявить о своем желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь. Мы сформируем в совете рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений", - добавили в штабе.