Эксперт: Польша формирует в Белоруссии прозападную оппозицию

Польша намерена помочь оппозиции Белоруссии финансово. На это выделено около 11 миллионов евро.

На эти деньги, согласно плану Моравецкого, поддержат репрессивных студентов, некоммерческие организации и организации свободной печати.

"Сумма не такая большая. Но это важный момент с точки зрения инициации формирования такой полноценной прозападной оппозиции в Белоруссии. Структуры Евросоюза отказались признавать Александра Лукашенко законным президентом. Переговоры ведутся с Тихановской, которая организовала некий координационный переходный совет", — считает директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Проблема лишь в том, что непонятно, с кем вести диалог — у оппозиции нет лидера. Тихановская на эту роль явно не подходит.

"Польша спешит перед саммитом Евросоюза. Он состоится завтра, 19-го числа. И в повестке чрезвычайного саммита, посвященного событиям в Белоруссии, заявлено создание фонда помощи Белоруссии. Тут будет уже более широкий пакет мер, включая доступ белорусов на рынок труда, облегчение визового барьера и помощь в создании тех же некоммерческих организаций и очень интересный пункт — реформа милиции, то есть фактически создание параллельных, парамилитарных структур, параллельных структур власти", — пояснил эксперт.

Он отметил, что это говорит о том, что Евросоюз нацелен на длительное противостояние, может быть, создание аналога польской "Солидарности" в Белоруссии. Но нельзя исключать и того, что Белоруссия повторит опыт СССР августа 1991 года.