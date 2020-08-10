Менее пяти тысяч американских солдат останутся в Афганистане до ноября

Численность американских войск, дислоцирующихся в Афганистане, в ближайшие месяцы сократится до менее чем пяти тысяч человек.

Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, солдаты покинут страну еще до ноября.

"Прямо сейчас мы думаем, что можем выполнить все основные миссии, прежде всего обеспечить, чтобы Соединённым Штатам не угрожали террористы, выходящие из Афганистана", — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет ограничить присутствие американских войск в Афганистане до четырёх тысяч человек.

Напомним, что США начали выводить войска из страны в рамках поэтапной сделки с талибами.

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