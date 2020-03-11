Пентагон признал оказание помощи талибам в Афганистане

В борьбе между двумя радикальными террористическими группировками "Талибан*" и ИГ* (*запрещена на территории РФ) на территории Афганистана Соединенные Штаты выступали и выступают на стороне Талибана*.

Об этом 10 марта заявил во время выступления в Конгрессе Кеннет Маккензи, глава центрального командования ВС США.

По словам генерала, американская поддержка "Талибана*" была "весьма ограниченной" и касалась только противодействия ИГ* в южной провинции Нангархар.

"Это один из самых сложных для ведения боевых действий районов в мире. Талибы заплатили за свою борьбу жизнями собственных бойцов. Это очень высокая цена", — заявил Маккензи.

Получается, что другие страны ни при чем?

Откровенное признание в том, что Пентагон оказывал поддержку террористам, стало неожиданным для мировой общественности, поскольку ранее США многократно обвиняли другие страны, например, Россию, Пакистан и Иран, в поддержке "Талибана*" в Афганистане. И даже утверждали, что из-за этого, не удается добиться прекращения войны в регионе.

Напомним, что антитеррористическую операцию в Афганистане Соединенные Штаты начали в 2001 году. А в феврале 2019 подписали с талибами соглашение, согласно которому

США должны за 135 дней сократить численность своих войск в Афганистане, а за 14 месяцев вообще уйти из страны,

талибы же обязаны воздержаться от насилия.

*запрещена на территории РФ