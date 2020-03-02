Иранские власти сообщили, что планируют продолжить контакты с талибами несмотря на заключенное ими соглашение с США. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы продолжим переговоры с талибами и, как и прежде, будем ставить в известность об этом правительство Афганистана, — сказал он. — Никакого влияния договор Талибана и США не окажет", — сообщил дипломат.

"Талибы — это реальность, которую нельзя не принимать. Но проблемы в стране должны решаться путем внутриафганского диалога", — добавил Мусави.