Указаны основные причины, приводящие к образованию камней в почках

Врач Тимощенко: камни в почках образуются из-за нарушения метаболизма

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что образование камней в почках связано с нарушением обмена веществ и накоплением нерастворимых солей в организме. Она также уточнила, что этот процесс может быть спровоцирован различными факторами, например ожирением или болезнью Крона — хроническим воспалением ЖКТ.

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Тимощенко пояснила, что камни в почках формируются из-за нарушения обмена веществ и накопления нерастворимых солей в мочевыводящей системе. Они обычно развиваются под воздействием различных факторов, таких как ожирение, артериальная гипертензия, нарушения обмена мочевой кислоты и патологии ЖКТ, связанные с нарушением всасывания, такие как состояния после операций по резекции кишечника, бариатрические операции, мальабсорбция или болезнь Крона.

Терапевт также отметила, что одной из причин образования камней в почках является нарушение обмена кальция. Кроме того, в группе риска находятся люди с инфекциями мочевыводящих путей и нарушениями обмена веществ.