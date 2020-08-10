9 человек погибли в результате взрывов в Афганистане

В результате взрыва, прогремевшего вечером в воскресенье, 9 августа, в дипломатическом квартале Кабула, погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает афганская газета TOLO News со ссылкой на официальных лиц.

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Представитель кабульской полиции сообщил изданию, что мина взорвалась после того, как сотрудники Службы безопасности попытались обезвредить ее.

Это не единственный террористический акт, который был совершен в воскресенье в Афганистане. Ранее канал TOLO News сообщил, что утром в городе Газни на востоке страны взорвался полицейский автомобиль. Погибли семь правоохранителей, еще 15 были ранены и доставлены в Кабул для госпитализации.

Пока ответственность за нападение на себя не взял никто.

Сообщается только, что взрыв прогремел, когда кабульское правительство "продолжало добиваться мирного соглашения с талибами" - в пятницу, 7 августа, тысячи афганских старейшин, общественных лидеров и политиков собрались, чтобы обсудить прекращение насилия в стране с группой лидеров боевиков.

Президент Афганистана объявил, что остающиеся еще в тюрьмах 400 заключенных талибов будут освобождены (это последняя группа из примерно 5 тысяч арестованных ранее талибов).

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Их освобождение было согласовано в рамках февральского пакта между США и талибами - условие для проведения переговоров между боевиками и поддерживаемым США правительством.

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