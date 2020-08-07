Байден передумал насчет "одинаковых афроамериканцев"

Соперник Трампа в предвыборной гонке извинился перед афроамериканцами. Джо Байден пояснил свою мысль об "этническом разнообразии".

Извинения политик принес в своем микроблоге.

"Ранее я высказался относительно разнообразия в сообществах афроамериканцев и испаноязычных граждан и теперь хочу это пояснить. Я ни в коем случае не имел в виду, что афроамериканцы являются однородной массой — ни по своей идентичности, ни по своим проблемам, вообще никак", — говорится в твите Байдена.

Ранее он заявил, что испаноязычные жители США имеют "невероятное разнообразие" в отличие от афроамериканцев. Трамп тут же подчеркнул, что это сравнение оскорбительно.

Напомним, что действующий президент Дональд Трамп предлагает перенести предвыборные дебаты. Согласно нынешнему графику они стартуют 29 сентября. К этому времени в некоторых штатах уже будет идти голосование по почте. Трамп настаивает на том, что дебаты нужно сдвинуть на более ранний срок, чтобы кандидаты успели выступить перед избирателями. Встречи Трампа и Байдена пройдут в Кливленде, Майами, Нэшвилле, Солт-Лейк-Сити.