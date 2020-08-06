В США могут перенести предвыборные дебаты

Президентские предвыборные дебаты нужно начать раньше. Это позволит всем американцам посмотреть их и сделать осознанный выбор.

С такой инициативой выступил действующий президент США.

"Как избиратели могут отправлять бюллетени, начиная, в некоторых случаях, за месяц до первых президентских дебатов? Перенесите первые дебаты пораньше. Для меня дебаты — это гражданский долг. Джо Байден и я должны это сделать ради американского народа!" — заявил Дональд Трамп в своем микроблоге.

Сейчас дебаты назначены на 29 сентября. По мнению Трампа, их нужно перенести на более ранний срок. Последние запланированы на 22 октября. Встречи Трампа и Байдена пройдут в Кливленде, Майами, Нэшвилле, Солт-Лейк-Сити.

Ранее "Правда.Ру" писала, что соперник Трампа Джо Байден "не может вести свободные разговоры". Такое мнение высказал профессор политологии, доктор экономических наук Университета штата Теннеси, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Коробков.

По его словам, кандидат в президенты США хорошо выступает по заранее подготовленным материалам — произносит заготовленные речи, отвечает на вопросы "своих" журналистов, но плохо ориентируется в процессе диалога.