Facebook удалил пост Трампа за дезинформацию о COVID-19

Facebook снял с публикации пост президента США Дональда Трампа, который, по мнению компании, нарушал ее правила в части достоверности информации о коронавирусе.

Пост содержал видеоклип из интервью Fox & Friends, в котором Трамп утверждал, что дети "почти невосприимчивы" к COVID-19.

"Это видео включает в себя ложные утверждения о том, что группа людей невосприимчива к COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации COVID. Это был первый раз, когда Facebook удалил пост Трампа из-за такого нарушения, хотя ранее уже снимались его посты", - сказал представитель Facebook.

Напомним, ранее соцсеть удалила предвыборную рекламу Трампа, в которой были обнаружены нарушения правил информирования о национальной переписи населения.

А еще были сняты два сообщения Трампа и предвыборную рекламу, на которой присутствовал красный перевернутый треугольник - символ, использовавшийся нацистами для идентификации политических заключенных.

К слову, аналогичная судьба постигла и президентский твит, содержащий это же видео. Twitter тоже посчитал его «дезинформирующим».

Представитель Twitter заявил, что владелец учетной записи @TeamTrump должен удалить твит, и только после этого он снова сможет публиковать записи в своем аккаунте.

Дети могут заражаться коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США заявил:

«в то время как взрослые составляют большинство известных случаев COVID-19 на сегодняшний день, некоторые дети и младенцы были больны этой болезнью, и они также могут передавать ее другим».

Трамп остался при своем мнении

Уже после того, как публикации были удалены, а инфекционисты прокомментировали его, во время брифинга в Белом доме Трамп повторил свое заявление о том, что вирус мало влияет на детей.

"Дети справляются с этим очень хорошо, - сказал он журналистам. - Если вы посмотрите на цифры, с точки зрения смертности, смертельных случаев ... для детей до определенного возраста нет ... их иммунная система очень сильна и очень мощна. Они, кажется, могут отлично с ним (COVID)справиться. Это подтверждает статистика."

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