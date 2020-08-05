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В Совфеде призвали закрывать русофобские СМИ за публикацию фейков

Общество

Антироссийские СМИ, уличенные в публикации фейковых материалов, не должны функционировать на территории РФ. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Сенатор обратил внимание на большое количество прозападных средств массовой информации, которые активно распространяют прозападную повестку на территории России. При этом довольно часто эти СМИ не гнушаются самых грязных методов, фабрикуя откровенно лживые материалы и фейковые "расследования", призванные очернить "неугодных" Западу людей.

Нередко за распространением таких публикаций стоят не просто либеральные журналисты или видные деятели оппозиционной тусовки, но и зарубежные спецслужбы. По мнению сенатора, таким СМИ в России не место: за свою откровенно русофобскую деятельность они должны наказываться самым строгим образом — вплоть до полного закрытия.

"Они должны нести самое жесткое наказание за ложную информацию, которую фабрикуют. Если это продолжается от публикации к публикации, то после предупреждения, которое им будет сделано, они должны понести административное наказание, а за системное распространение лжи они должны закрываться. Подобные СМИ надо выводить на чистую воду — то есть говорить всю правду о тех методах работы, которыми они пользуются", — заявил политик.

Одним из СМИ, уличенных в распространении подобных материалов, стал, к примеру, "Центр Досье" беглого олигарха Михаила Ходорковского. О деятельности этого проекта в своем расследовании подробно рассказало Федеральное агентство новостей.

Журналист ФАН, полгода проработавший под прикрытием в скандальном центре, разоблачил грязные методы работы его сотрудников. Ему удалось от начала и до конца изучить всю цепочку фабрикации материалов, направленных против десятков российских политтехнологов, а также псевдорасследований, посвященных выборам в России.

Как рассказал источник, сотрудники "Центра Досье" преуспели в фабрикации фейков — в этом им помогают западные спецслужбы и соцсети, которые без особого труда по запросу предоставляют соратникам Ходорковского доступы к аккаунтам "неугодных" россиян.

По словам журналиста, авторы фейков без труда завладевают переписками и медиафайлами объекта в Facebook или WhatsApp, после чего дополняют полученную информацию "нарисованными" документами, скриншотами и отчетами — и очередная псевдопубликация выходит в свет.

Журналист под прикрытием сумел сделать фотографии, доказывающие нечистоплотность "Центра Досье". Более того, внедренному корреспонденту ФАН удалось скопировать немалую часть рабочих документов центра. Они касаются последнего "расследования" проекта "Досье", посвященного выборам в России.

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