Оппозиционеры Финляндии требуют ответа после саммита ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин превысила свои полномочия. Это произошло на саммите Евросоюза, где обсуждали меры восстановления экономики стран.

Такого мнения придерживаются члены оппозиционной партии "Истинные финны". Они провели внеочередное заседание и теперь требуют, чтобы парламент прервал каникулы и обсудил поведение главы кабмина. По мнению лидера фракции Вилле Тавио, Марин нарушила Конституцию Финляндии, одобрив взятие новых кредитов.

Ранее 13 человек пожаловались канцлеру юстиции Финляндии на премьер-министра. По их мнению, глава кабмина действовала вопреки решениям конституционного комитета парламента.

"Правда.Ру" писала, что по итогам нескольких дней переговоров представители европейских стран смогли договориться по мерам восстановления экономики. Согласно договоренностям создан Фонд восстановления экономики Европы. 390 миллиардов евро будут распределены как субсидии, 360 миллиардов — как займы.