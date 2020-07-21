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Итоги саммита ЕС: кто сколько получит на восстановление экономики

Мир » Европа » Евросоюз

Греция получит 32 миллиарда долларов на восстановление экономики. Кипру выделено 2,7 миллиарда, Франции — 40 миллиардов. По итогам пяти дней саммита стран ЕС, удалось распределить средства.

Греция

"Впервые наша страна получает доступ к столь амбициозным финансовым инструментам. Мы возвращаемся в Афины с общим пакетом, превышающим 70 миллиардов евро. Это беспрецедентный для нашей страны размер", — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Греческое правительство намерено представить план перестройки страны. Исходя из него будут распределены полученные средства. До 15 октября программу представят Еврокомиссии.

Кипр

Кипр получил 2,7 миллиарда евро. О планах по распределению средств в ближайшие дни расскажет министр финансов.

"После достижения соглашения Кипр сможет получить более 2,7 миллиарда евро. Сумма в размере 1,451 миллиарда евро пойдет из многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы, а остальная часть — из фонда восстановления, направленного на устранение последствий пандемии и содействия развитию кипрской экономики", — написал на своей странице в социальной сети президент Кипра Никос Анастасиадис.

Франция

Франции выделили на восстановление экономики 40 миллиардов евро.

"Это означает, что Франция получит 40 миллиардов долларов в виде субсидий, которые надо будет компенсировать, но выплатить позднее, что для нас очень выгодно. Этими средствами уже можно пользоваться", — пояснил министр финансов Франции Брюно ле Мэр.

Итоги саммита

Напомним, что в Брюсселе представители стран Евросоюза смогли договориться о создании и объеме Фонда восстановления экономики Европы. 390 миллиардов евро будут распределены как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

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