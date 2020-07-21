Британские власти: российские олигархи отмывают деньги в Лондоне

Российские олигархи, выбирающие Британию, отмывают там незаконные деньги. И это происходит с 1994 года.

Такие выводы сделали в Комитете по разведке британского парламента.

"Российское влияние в Великобритании стало "новой нормальностью", и существует много россиян, близких к Путину, которые хорошо интегрированы в британский бизнес и социальную сферу, и приняты благодаря их богатству", — подчеркнули авторы документа.

Приход российских денег привел к росту активистов, частных лиц и организаций, которые лоббируют интересы российской элиты, отмечается в докладе, подготовленном Комитетом.

При этом Британия сама создала условия, которые позволили олигархам выбрать именно эту страну. В середине 90-х годов прошлого века были введены инвестиционные визы, а власти не особо интересовались происхождением денег, которые инвестировали российские бизнесмены. Они вкладывали деньги в культурные учреждения, благотворительные организации, пиар-компании.

Ранее британское правительство обвинило Россию во вмешательстве в выборы, которые состоялись в декабре 2019 года.