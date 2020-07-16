Лондон: Москва пыталась вмешаться в выборы 2019 года

Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы, которые состоялись в прошлом году в Великобритании. Лондон оставляет за собой право наказать РФ за это.

С таким заявлением выступил глава британского МИД.

"На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы", — рассказал министр иностранных дел Доминик Рааб.

По данному факту начато уголовное расследование. В частности, Россию подозревают заказчиком публикации, которая скомпрометировала правящую Консервативную партию из-за торговых переговоров Соединенного Королевства и США.

А вот широкомасштабного вмешательства со стороны России не было. Или были, но у британского кабмина нет доказательств.

Ранее "Правда.Ру" писала, что британские власти обновили "список Магнитского". В санкционный список попали еще 25 россиян. Их официальный Лондон считает причастными к смерти Сергея Магнитского. Среди "новоприбывших" глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.