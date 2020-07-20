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В Китае начинают открывать кинотеатры

Мир

Кинотеатры Китая сегодня вновь открываются после полугодового "простоя".

Об этом сообщает Киноуправление КНР.

Как следует из опубликованного сообщения, разрешение на работу получили все кинозалы, которые располагаются в регионах с "низким уровнем эпидопасности", а поскольку большая часть страны в настоящее время классифицируется как "низкорисковая", ожидается, что это будет по существу общенациональное открытие.

Кинотеатры, которые вновь откроются, будут подчиняться строгому набору правил:

  • залы разрешено заполнять зрителями не более чем на 30%;
  • обязательный температурный контроль клиентов на входе;
  • маски должны будут носить все время как посетители кинотеатра, так и персонал;
  • продажа билетов только онлайн;
  • отдельные группы зрителей размещать в зале строго в соответствии с требованиями социального дистанцирования;
  • не разрешается продажа еды и напитков. 
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