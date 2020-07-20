В Китае начинают открывать кинотеатры

Кинотеатры Китая сегодня вновь открываются после полугодового "простоя".

Об этом сообщает Киноуправление КНР.

Как следует из опубликованного сообщения, разрешение на работу получили все кинозалы, которые располагаются в регионах с "низким уровнем эпидопасности", а поскольку большая часть страны в настоящее время классифицируется как "низкорисковая", ожидается, что это будет по существу общенациональное открытие.

Кинотеатры, которые вновь откроются, будут подчиняться строгому набору правил: