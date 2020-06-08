Один из районов Нью-Йорка — Брайтон Бич взяла под охрану группа байкеров выходцев из России.

Байкеры патрулируют район, чтобы не допустить мародерства под видом митингов и протестов.

"Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма и прочее. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодарят, что мы им помогаем", — рассказал основатель и президент мотоклуба Bratva VC Константин Котов.