Трамп похвалил себя и полицию за подавление протестов в США

Американский президент Дональд Трамп похвалили себя и военных за то, что сегодня ночью, благодаря их усилиям, как он считает, удалось подавать протесты в Вашингтоне и Миннеаполисе минувшей ночью были подавлены. Об этом сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Президент США считает, что в Вашингтоне минувшей ночью не было никаких проблем. По словам Трампа, полицейские арестовали многих людей.

"Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (участников протестов. — прим. ред.) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)", — написал он.

Напомним, что 25 мая полицейские Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания сотрудник полиции прижал шею Флойда к асфальту и слишком долго удерживал его в таком положении. Флойд кричал, что задыхается, но полицейские никак не реагировали на это. Мужчина умер в реанимации. После этого в США вспыхнули массовые протесты и беспорядки.

Ранее Трамп заявил, что беспорядки в стране — это терроризм.