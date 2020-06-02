Президент США Дональд Трамп пригрозил, что усмирять протестующих и подавлять растущие гражданские волнения, захлестнувшие страну после убийства полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, будут военные.
"Если города и Штаты не смогут контролировать протесты и защищать своих жителей, я разверну армию и быстро решит проблему за них", - заявил хозяин Белого дома.
В крупных городах - Нью-Йорке, Вашингтоне, округе Колумбия, в Минессоте - введен комендантский час, поскольку начавшиеся неделю назад протесты и не думают стихать.
Офицер, Дерек Шовен, который практически в прямом эфире (под камерой видеонаблюдения) убивал чернокожего мужчину, обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве и предстанет перед судом на следующей неделе. Еще трое полицейских уволены.
То, что смерть Флойда - убийство, доказали результаты вскрытия - они опубликованы таблоидами всего мира в понедельник, 1 июня.
Президент выступил с кратким обращением из Розария Белого дома в понедельник вечером, сразу после того,как очередная протестная акция в Вашингтоне была разогнана слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Трамп сказал, что
"все американцы были справедливо возмущены жестокой смертью Джорджа Флойда, но его память не должна быть заглушена разъяренной толпой. Именно поэтому я решил: посылаю тысячи тяжеловооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества".
Как следует из слов Трампа, протесты в стране организованы "профессиональными анархистами" и антифашистской группой Antifa.
К слову, ранее обе организации он назвал террористическими.
Президент США призвал города и Штаты развернуть Национальную гвардию - резервную военную силу, которая может быть призвана вмешиваться в внутренние чрезвычайные ситуации, "в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах".
К настоящему времени для борьбы с беспорядками было развернуто около 16 000 ее военнослужащих.
"Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание", - сказал он.
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