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Трамп: беспорядки в стране - это терроризм. Я даю отмашку военным

Мир

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что усмирять протестующих и подавлять растущие гражданские волнения, захлестнувшие страну после убийства полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, будут военные.

"Если города и Штаты не смогут контролировать протесты и защищать своих жителей, я разверну армию и быстро решит проблему за них", - заявил хозяин Белого дома.

Ситуация в США

В крупных городах - Нью-Йорке, Вашингтоне, округе Колумбия, в Минессоте -  введен комендантский час, поскольку начавшиеся неделю назад протесты и не думают стихать.

Офицер, Дерек Шовен, который практически в прямом эфире (под камерой видеонаблюдения) убивал чернокожего мужчину, обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве и предстанет перед судом на следующей неделе. Еще трое полицейских уволены.

То, что смерть Флойда - убийство, доказали результаты вскрытия - они опубликованы таблоидами всего мира в понедельник, 1 июня.

А что сказал Трамп?

Президент выступил с кратким обращением из Розария Белого дома в понедельник вечером, сразу после того,как очередная протестная акция в Вашингтоне была разогнана слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Трамп сказал, что

"все американцы были справедливо возмущены жестокой смертью Джорджа Флойда, но его память не должна быть заглушена разъяренной толпой. Именно поэтому я решил: посылаю тысячи тяжеловооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества".

"За всеми протестами стоят террористы"

Как следует из слов Трампа,  протесты в стране организованы  "профессиональными анархистами" и антифашистской группой Antifa. 

К слову, ранее обе организации он назвал террористическими.

Президент США призвал города и Штаты развернуть Национальную гвардию - резервную военную силу, которая может быть призвана вмешиваться в внутренние чрезвычайные ситуации, "в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах". 

К настоящему времени для борьбы с беспорядками было развернуто около 16 000 ее военнослужащих.

"Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание", - сказал он.

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