Жители бунтующих городов США требуют справедливости

По городам США распространяется волна массовых протестов и беспорядков. Районы охвачены пламенем, многие дома разрушены. В результате столкновений уже есть жертвы.

С чего все началось?

Начало беспорядкам положила гибель афроамериканца Джорджа Флойда.

Он пытался оплатить товары в магазине фальшивыми деньгами. Один из сотрудников полиции прижал шею Флойда к асфальту и так держал его в течение девяти минут.В результате Флойд скончался.

Полицейских, которые участвовали в задержании, уволили. Но люди требуют, чтобы их судили. Бунты уже приобрели такой размах, что в городах ввели комендантский час, а в Миннеаполис войска.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на своей странице в Twitter. Но соцсеть отметила пост американского лидера как нарушающий правила. В связи с этим Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США. По его словам, теперь соцсети "не смогут делать все, что захочется".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в погромах в США уже найден "русский след".