МВФ увеличила финансовую поддержку Украины

Украина превращается в сырьевой придаток Запада, получая финансирование от МВФ. Стране необходимо обрести экономическую независимость.

Основное условие выхода Украины из экономического кризиса озвучил глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Так он отреагировал на сообщения о том, что МВФ увеличил финансирование страны — с пяти до восьми миллиардов долларов. По заверению президента Владимира Зеленского, первый транш составит два миллиарда.

ВВП Украины в этом году упадет минимум на 8%

Медведчук напомнил, что значительную часть доходов украинцев составляют деньги, которые присылали трудовые мигранты. В прошлом году сумма составила 15,8 миллиарда долларов, это больше 10% ВВП Украины. В 2020 году таких "вливаний" не будет, да и сами трудовые мигранты вернулись на родину, увеличив число безработных. В итоге, по мнению Медведчука, ВВП страны в этом году упадет минимум на 8%.

Между тем на Украине растет число коронавирусных больных. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 10 406 случаев заражения. Сегодня Минздрав Украины предупредил о возможной вспышке туберкулеза.