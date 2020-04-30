Более 500 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки на Украине. Общее число инфицированных перешагнуло за отметку в 10 тысяч человек.
Данные сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"За прошедшие сутки заболели 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников, госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость — 135 человек выздоровели", — рассказал глава ведомства Максим Степанов.
Всего на Украине с начала эпидемии зарегистрировано 10 406 случаев заражения коронавирусом. Из них 717 — дети, 2063 — врачи и медицинский персонал. Вирус унес жизни 261 пациента.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.