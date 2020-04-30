Число коронавирусных больных на Украине перешагнуло 10 тысяч

Более 500 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки на Украине. Общее число инфицированных перешагнуло за отметку в 10 тысяч человек.

Данные сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"За прошедшие сутки заболели 540 человек, из них 45 детей и 87 медицинских работников, госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых сопровождалась хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость — 135 человек выздоровели", — рассказал глава ведомства Максим Степанов.

Всего на Украине с начала эпидемии зарегистрировано 10 406 случаев заражения коронавирусом. Из них 717 — дети, 2063 — врачи и медицинский персонал. Вирус унес жизни 261 пациента.